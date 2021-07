14 etterkommere etter Da Vinci identifisert

utenriks

– Arbeidet er et resultat av tiår med forskning for å gjenskape et oppdatert og fullstendig slektstre for Da Vinci-familien, skriver forskerne i tidsskriftet Human Evolution.

Da Vinci-ekspertene Alessandro Vezzosi og Agnese Sabato sier de har kartlagt 21 generasjoner av den verdensberømte kunstneren og oppfinnerens familie. Som en del av arbeidet har de intervjuet flere etterkommere. Noen av dem jobbet på kontor, mens andre var stålarbeidere og håndverkere. Flere er pensjonister i dag.

Familiehistorien dekker nå et tidsrom på 690 år, fra Leonardos forfar Michele, som ble født på 1200-tallet. Mannen som blant annet malte «Mona Lisa» ble født i 1452.

Forskerne har kartlagt flere grener av familietreet, blant annet fire grener som er etterfølgere av Leonardos bror Domenico. Hovedpersonen selv hadde ingen barn, men han hadde minst 22 halvbrødre.

