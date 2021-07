Zuma overgir seg for å sone fengselsstraffen

utenriks

I en uttalelse fra stiftelsen heter det at «president Zuma har bestemt seg for å føye seg etter dommen». Ansatte ved fengselet i KwaZulu-Natal sier den tidligere presidenten kom dit ved 1-tiden natt til torsdag.

79 år gamle Zuma ble nylig dømt for å ha vist forakt for retten etter at han gjentatte ganger nektet å møte for landets antikorrupsjonskommisjon. Det er første gang en tidligere president har fått fengselsstraff i Sør-Afrika.

Han har anket dommen på 15 måneders ubetinget fengsel. Forsvarerne argumenterte blant annet med at den tidligere presidentens helse tilsier at han ikke kan sone. En begjæring til høyesterett om å trekke fengslingsordren skal behandles mandag.

Overga seg rett før fristen

I tråd med dommen ble politiet instruert til å pågripe Zuma etter tre dager om han ikke overga seg frivillig. 40 minutter før fristen gikk ut, kjørt en kolonne med biler bort fra Zumas bolig. Det antas at den tidligere presidenten satt i en av bilene.

Zumas datter skriver på Twitter at han fortsatt var ved godt mot og «han sier han håper de fortsatt har kjeledressen hans fra Robben Island. Vi hyller pappa!". Robben Island er fangeøya der Zuma satt fengslet i ti år under apartheidstyret i Sør-Afrika. Også hans forgjenger Nelson Mandela og en rekke kjente opposisjonelle satt fengslet på øya utenfor Cape Town.

Zuma styrte landet fra 2009 til 2018. Han ble presset ut og erstattet av Cyril Ramaphosa etter en presidentperiode skjemmet av korrupsjonsskandaler og kameraderi.

Kritikere ga 79-åringen tilnavnet «Teflon-presidenten» fordi han tilsynelatende alltid klarte å sno seg unna. Det snudde da han ble dømt for forakt for retten 29. juni.

Fortsatt innflytelse

I helgen sa han at han var klar for å gå i fengsel, selv om «det å sende meg i fengsel midt i en pandemi, i min alder, er jevngodt med å dømme meg til døden». Før dette hadde han sagt til tilhengerne sine at det ville oppsto kaos dersom politiet våget å arrestere ham.

Tross et frynsete renommé har Zuma fortsatt betydelig tyngde innad i regjeringspartiet ANC (African National Congress), både blant tjenestemenn og grasrota. Tross indre splid sier partiet at det ikke vil blande seg inn i den juridiske prosessen rundt Zuma.

Han er også anklaget for innblanding i en bestikkelsessak fra 1999. Han risikerer 16 år i fengsel for bedrageri, økonomisk utroskap og press i forbindelse med kjøp av 30 jagerfly, patruljebåter og militært utstyr for 30 milliarder rand, som den gangen tilsvarte rundt 16,5 milliarder kroner.

