Hjertebetennelse en mulig sjelden bivirkning av mRNA-vaksiner

Vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna er basert på denne teknologien, og EMA anbefaler at hjertemuskelbetennelse (myokarditt) og hjerteposebetennelse (perikarditt) føres opp på listen over mulige bivirkninger.

Det er altså snakk om svært sjeldne bivirkninger, som oftest oppstår etter andre vaksinedose og hos yngre menn, opplyser EMA. Byrået understreker at fordelene ved vaksinen fortsatt veier tyngre enn risikoen.

Symptomene på myokarditt og perikarditt kan være kortpustethet, hjertebank og smerter i brystet, ifølge legemiddelbyrået.

75 tilfeller

Over 3 millioner personer har fått minst én dose med koronavaksine i Norge, mens nesten 1,6 millioner har fått andre dose. Av disse er det rapportert om til sammen 75 tilfeller av perikarditt og myokarditt.

De fleste pasientene oppgis å være helt friske igjen eller i bedring ved meldetidspunktet.

Ifølge FHI var det 61 tilfeller av akutt hjerteposebetennelse etter vaksinasjon:

* 48 av tilfellene er meldt etter vaksinasjon med Comirnaty (Pfizer/Biontech)

* 10 tilfeller etter Spikevax (Moderna)

* 3 tilfeller etter Vaxzevria (AstraZeneca)

Av de 14 tilfellene av hjertemuskelbetennelse var ti etter Comirnaty (Pfizer/Biontech) og fire etter Spikevax (Moderna).

Noen få alvorlige tilfeller

I Europa er forekomsten av disse sykdommene anslått til å være 1 til 10 per 100.000 personer per år. De fleste tilfellene krever ikke behandling, men noen få kan ha et alvorlig forløp med behov for sykehusinnleggelse.

Barnelege Henry Bernstein mante til ro da USA advarte om risikoen for de samme betennelsene.

– Heldigvis skjer dette svært sjelden, og når det skjer, er som regel ikke så alvorlig, sa Bernstein, som satt i et ekspertutvalg som så på de to betennelsestypene hos ungdommer og unge voksne som var vaksinert.

