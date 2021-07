26 drept i sammenstøt i Venezuela

utenriks

Av de drepte er 22 antatte medlemmer av gjengene og fire politimenn, ifølge innenriksminister Carmen Meléndez.

Hun sier at et ukjent antall andre mennesker også har mistet livet, mens 28 mennesker er såret, hvorav 18 tilfeldig forbipasserende.

Sammenstøtene startet onsdag da opp til 2.500 politifolk og militære ble satt inn for ta kontroll over Cota 905, et av de farligste nabolagene i byen.

Naboer måtte rømme, og politiet utlovte en belønning på 500.000 dollar for lederen av Koki-banden, som drev nabolaget. Politiet beslagla store mengder ammunisjon, tre raketter, fem rifler, fire maskingevær og andre våpen.

– Vi beslagla nærmest et krigsarsenal, sier Meléndez.

Et lignende sammenstøt fant sted i juni. Da ble tre mennesker drept, inkludert en sykepleier som ble et tilfeldig offer.

Venezuela er et av verdens voldeligste land. I 2020 ble det registrert 12.000 drap, noe som svarer til 45,6 drap per 100.000 innbyggere, sju ganger så høyt som verdensgjennomsnittet.

