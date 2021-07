utenriks

USAs president Joe Biden forsvarer beslutningen om full tilbaketrekking fra Afghanistan, selv om Taliban-styrker tilkjemper seg kontrollen over stadig flere distrikter.

Biden innrømmet tidligere i måneden at det var svært lite sannsynlig at regjeringen i Kabul vil ha mulighet til å beholde kontrollen over hele landet.

Alle amerikanske styrker i Afghanistan skal være trukket ut av landet innen 31. august i år. Parallelt foregår det en uttrekking av styrker fra andre Nato-land.