Guvernør i Texas truer med å fengsle demokrater som dro til Washington i protest mot valglover

Republikanerne i delstatsforsamlingen har også gitt det lokale politiet fullmakt til å pågripe utbryterne. Men politiet har ingen myndighet utenfor Texas, så vedtaket bare bidrar til å forsterke den absurde situasjonen som er oppstått.

En gruppe fra det demokratiske mindretallet i forsamlingen dro kollektivt i eksil for å hindre at det var nok representanter til stede i Austin for å vedta en lov om begrensninger i valgreglene.

Demokratene markerer sin misnøye på Capitol Hill i Washington og ber Kongressen vedta lover som overstyrer dem som blir vedtatt på delstatsnivå.

– Vi kan ikke avverge dette i all evighet. Men vi kjøper oss litt tid. Det er nødvendig at Kongressen og føderale ledere bruker tiden godt, sa den demokratiske representanten Chris Turner.

