Studie: Koronavaksiner har reddet 279.000 liv i USA

– Vaksinene har vært slående effektive i å redusere spredningen av viruset og i å redde tusenvis av liv i USA alene, sier studiens hovedforfatter Alison Galvani. Hun er professor i epidemiologi og direktør ved Yales senter for smittsomme sykdommer.

Imidlertid kan deltavarianten av covid-19 endre dette bildet dersom ikke flere lar seg vaksinere, sier Galvani, som minner om at pandemien fortsatt raser.

– Inntil et større flertall av amerikanerne er vaksinert, kan mange flere mennesker fortsatt dø av dette viruset. Faren er ikke over. Dette er ikke tiden for å senke skuldrene, sier hun i en uttalelse.

