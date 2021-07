Melbourne stenger også ned

utenriks

Fra før har Sydney vært nedstengt i snart fire uker.

Australia har klart seg bra under pandemien, men har registrerte nesten 1.000 nye smittetilfeller med deltavarianten av viruset den siste måneden. Det etter at en sjåfør som kjørte et flymannskap til et koronahotell, ble smittet.

Australia er svært utsatt for ny smitte, særlig for deltavarianten som er mer smittsom. Vaksineringen har gått svært tregt og bare 10 prosent av befolkningen er beskyttet.

Siden i fjor har grensa vært stengt for alle unødvendige reiser. Fra juli i år er antall personer som kan komme til landet, begrenset til 3.000 i måneden. Det inkluderer australske statsborgere, og alle må i hotellkarantene i 14 dager.

(©NTB)