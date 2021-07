Tusenvis av vaksinemotstandere demonstrerte i Hellas

utenriks

Demonstrasjonene fant sted utenfor parlamentet i Aten og i byen Thessaloniki.

Greske myndigheter gir overfylte underholdningssteder skylden for den siste økningen i smittetilfeller. Nye restriksjoner gjør at slike tilstelninger kun er åpne for personer som har vaksinert seg. Det er også planlagt obligatorisk vaksinering for helsearbeidere ved omsorgsboliger og sykehus.

I Aten ropte demonstranter «ta hendene bort fra våre barn» og holdt bannere påskrevet «vi sier nei til vaksinegift».

Litt over halvparten av Hellas befolkning har fått minst én vaksinedose. Fra og med torsdag kan personer helt ned til 15 år bestille en vaksinasjonsavtale med foreldrenes samtykke.

