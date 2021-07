utenriks

Ifølge det statlige nyhetsbyrået WAM trer portforbudet i kraft mandag og vil gjelde fra midnatt til klokka 5 om morgenen.

Abu Dhabi innførte strenge smittevernregler etter at Dubai gjenåpnet for turister for ett år siden og tiltrakk seg festglade ungdommer fra hele verden.

