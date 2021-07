Biden: Desinformasjon om covid-19 og vaksiner dreper

utenriks

– Det tar livet av folk. Den eneste pandemien vi har, er blant dem som ikke er vaksinert, sa Biden til journalister i Det hvite hus fredag.

Det hvite hus er i ferd med å øke presset på sosiale medier, særlig Facebook, for å rydde opp i spredningen av det myndighetene omtaler som desinformasjon om koronavaksiner.

Presidenten bruker samme ord som lederen for Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky. Hun uttalte seg etter at det ble meldt om 33.000 nye tilfeller av covid-19 torsdag.

– Det er en klar melding som nå kommer: Dette er i ferd med å bli en pandemi blant de uvaksinerte, sa hun.

Gjennomsnittlig smittetall for de siste sju dagene har økt til 23.306, en økning på 70 prosent fra uka før. Også i USA er delta-varianten av koronaviruset i ferd med å bli den mest dominerende.

Mange av dem som nekter å vaksinere seg, til tross for at vaksinene er lett tilgjengelige, sier de ikke stoler på dem. Skepsisen spres både av desinformasjon fra anti-vaksine-miljøer, men også i økende grad av republikanske politikere som hevder at vaksinene er et forsøk fra myndighetene på å kontrollere folk.

Totalt har pandemien kostet 624.285 mennesker livet i USA.

Så langt har 56 prosent av befolkningen fått minst en vaksinedose, og 48 prosent er fullvaksinert. Til sammenligning har 59 prosent fått minst en dose i Norge, og 30 prosent er fullvaksinert.

(©NTB)