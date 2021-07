Mye mer antistoffer i Pfizer-vaksiner enn Sinovac

utenriks

Forskerne i Hongkong som står bak studien, understreker at antistoffer ikke er det eneste målet på hvor effektiv en vaksine er. Men forskjellen kan betyr mindre effektivitet.

De som fikk Sinovac, hadde like store eller lavere mengder antistoffer enn dem som ble smittet av covid-19 og ble bra igjen.

Bedre beskyttelse

Studien føyer seg til andre studier som tyder på at de nye mRNA-vaksinene, som Pfizer-Biontech og Moderna, gir bedre beskyttelse enn mer tradisjonelle vaksiner med inaktiverte virus.

Men de tradisjonelle er billigere å produsere og lettere å transportere og oppbevare, og det gjør dem mer egnet til å bekjempe pandemien i fattigere land.

Ikke vent

Epidemiologen Ben Cowling, en av studiens forfattere, sier at folk må vaksinere seg med Sinovac om andre vaksiner ikke er tilgjengelig. Noe beskyttelse er bedre enn ingen beskyttelse, sier han.

– Det er klart bedre å bli vaksinert med en inaktivert vaksine enn å vente og ikke bli vaksinert i det hele tatt. Mange, mange liv er spart av inaktiverte vaksiner, sier han.

Tre stikk

Forskerne sier at studien kan tyde på at det kan bli aktuelt med en tredje booster-vaksine for å øke beskyttelsen for dem som har fått Sinovac.

Hongkong har stått sentralt i forskningen rundt koronaviruser siden SARS-utbruddet i 2003. I dag tilbyr byen både tyske Biontech og Sinovac-vaksiner.

Men vaksineringen er blitt offer for politikk, og i begynnelsen av pandemien gikk de Kina-vennlige lokale lederne enstemmig inn for Sinovac-vaksinen, selv om mange leger foretrekker Biontech.

