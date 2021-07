Rundt 1.300 savnet etter flom i tysk distrikt

utenriks

Området med 130.000 innbyggere ligger nord i delstaten Rheinland-Pfalz. Distriktsmyndighetene opplyser at mobilnettet er nede, og at det derfor ikke er mulig å få tak i mange folk.

– Vi håper å få klarhet i dette, sa talspersonen om det høye antall savnede.

Det ble også meldt om flere dødsfall i oppdateringen torsdag kveld, men det ble ikke gitt et eksakt antall.

Redningsarbeidere, inkludert brannmenn, politibetjenter og soldater, er satt inn i redningsarbeidet, og bare i byen Bad Neuenahr-Ahrweiler var det over 1.000 pågående redningsoppdrag per torsdag morgen, ifølge myndighetene.

Alle skoler forblir stengt inntil fredag, og om lag 3.500 er evakuert.

Dødstallene stiger

Nasjonale myndigheter opplyste tidligere torsdag kveld at minst 59 mennesker har mistet livet i flommen sørvest i landet.

Tyskland opplever for tiden en av de verste værkatastrofer siden andre verdenskrig. Delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz er hardt rammet etter flere dager med ekstreme nedbørsmengder.

Jordsmonnet er mettet av vann, reservoarer flommer over, og elver går over sine bredder. Desperate innbyggere har søkt tilflukt på hustakene mens redningshelikoptre sirklet over hjemmene deres.

I deler av Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet, som tyske meteorologer har kalt Bernd.

Uvanlig kraftig regn har også ført til flom i nabolandene Luxembourg, Nederland og Belgia. Belgiske medier melder om minst ni dødsfall, noe som gir et samlet dødstall på 68 så langt, ifølge AFP.

Merkel frykter økte dødstall

Tysklands statsminister Angela Merkel, som er på USA-besøk, uttrykker sin dypeste medfølelse med flomofrene.

– Mine tanker går til dem som har mistet sine nærmeste i denne katastrofen og til dem som fremdeles er bekymret for dem som er savnet, sa Merkel fra Det hvite hus i Washington og understreket at også folk i Luxembourg og Nederland er rammet.

– Jeg frykter at vi først om noen dager kommer til å se omfanget av denne katastrofen, la hun til.

Merkel sier myndighetene gjør sitt ytterste for å hjelpe folk i nød. Om lag 15.000 personer fra redningstjenester, politi og hæren er satt inn i det verst rammende områdene.