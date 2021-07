Merkel: – Surrealistiske ødeleggelser

utenriks

Så langt er dødstallet etter flommen, som har rammet Tyskland og Belgia hardt, steget til 184.

Den tyske statsministerveteranen ankom Schuld i Rheinland-Pfalz søndag i solide turstøvler. Byen er hardt rammet av den voldsomme flommen, hus har rast sammen og ødeleggelse er enorme.

– Det er en surrealistisk, uhyggelig situasjon, sa en tydelig preget Merkel til journalistene. Hun lovet hurtig hjelp til gjenoppbygging.

– Det er sjokkerende, jeg kan nesten si at det tyske språket ikke har ord for ødeleggelsene her, sa hun.

