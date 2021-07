Ny smitterekord i Vietnam

utenriks

Tidligere har landet hatt relativt god kontroll på pandemien, og det er totalt registrert 51.002 smittetilfeller. Siden mai har imidlertid smittetallene skutt i været.

Søndag ble det registrert 5.926 nye tilfeller av covid-19.

Myndighetene i Hanoi innfører nå de strengeste smitteverntiltakene til nå, og byen stenges i praksis ned. Alle tjenester som ikke er kritisk viktige må holde stengt, det innføres en sosial avstand på minst 2 meter og folk oppfordres til å holde seg inne. Ansamlinger på mer enn fem personer forbys.

Strenge tiltak er også på plass i Ho Chi Minh-byen, som er blitt et episenter for smitteutbruddet i landet. Søndag er det registrert 4.692 tilfeller her.

(©NTB)