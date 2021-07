Hongkong venter på første sikkerhetslov-dom

utenriks

24 år gamle Tong Ying-kit ble tiltalt for å ha oppildnet til løsrivelse og terrorisme da han i juli fjor kjørte en motorsykkel inn i en gruppe politibetjenter mens han bar et flagg der det sto «Frigjør Hongkong, vår tids revolusjon».

Han har nektet straffskyld etter tiltalen, som også innebar et punkt om farlig kjøring. Hvis Tong blir funnet skyldig, kan han få opptil livstid i fengsel.

Rettssaken mot ham foregikk uten jury, noe som er et brudd med tidligere rettspraksis i Hongkong. Saker som angår nasjonal sikkerhet, kan gå uten jury hvis man anser at statlige hemmeligheter må beskyttes eller at utenlandske krefter er involvert.

Den kontroversielle sikkerhetsloven for Hongkong ble innført i fjor sommer. Kina har insistert på at det var behov for å gjenopprette stabilitet etter de enorme demonstrasjonene i 2019, men fastslo at loven bare ville rette seg mot et mindretall med ekstremister.

Over 100 personer har ifølge FN blitt pågrepet etter å ha blitt siktet for brudd på sikkerhetsloven.

