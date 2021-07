Over 45.000 tilfeller av soppinfeksjon etter koronasmitte i India

utenriks

Det opplyste landets visehelseminister Bharati Pravin Pawar i nasjonalforsamlingen tirsdag.

Han sa også at mer enn 4.200 av pasientene er døde som følge av soppinfeksjonen, som går under det vitenskapelige navnet mukormykose.

Infeksjonen ble først vurdert som svært sjelden, men under pandemien har tilfellene skutt fart. Infeksjonen ser ut til å ramme pasienter først etter at de har blitt friskmeldt for covid-19-smitte.

Infeksjonen blir omtalt som svært aggressiv, og kirurger har måttet fjerne øyne, neser og kjever fra pasienter for å hindre at infeksjonen sprer seg til hjernen. Dødelighetsraten er på mer enn 50 prosent.

Svartsopp fantes også før koronapandemien, men da lå det årlige antallet med infeksjonen på rundt 20 tilfeller, og kun hos folk med stor risiko for nedsatt immunforsvar, som i tilfeller med høyt blodsukkernivå, hiv eller organtransplantasjoner.

Eksperter mener den nylige økningen i soppinfeksjonen kan kobles til overdreven bruk av steroider for å behandle covid-19-symptomer.

