To vaksinedoser beskytter mot deltavarianten

Nyhetsbyrået Reuters meldte onsdag kveld om funnet i studien publisert i New England Journal of Medicine.

Den smittsomme deltavarianten av koronaviruset dominerer nå smittebildet i verden, men myndigheter har understreket at vaksinering er svært effektivt i å forhindre alvorlig sykdom.

Forskningsrapporten viser at mRNA-vaksinen fra Pfizer og den omdiskuterte AstraZeneca-vaksinen, er svært effektive i å bygge immunitet mot deltaviruset.

Men studiet påpeker at det kun gjelder to vaksinedoser, og at én ikke er nok til å gi tilstrekkelig beskyttelse mot sykdommen.

