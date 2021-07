Island stenger på nytt ned

utenriks

Fra og med søndag må barer og nattklubber stenge ved midnatt, munnbind må benyttes innendørs der folk ferdes, maksimalt 200 kan samles ved tilstelninger og enmetersregelen gjeninnføres.

Tiltakene blir innført til tross for at rundt 90 prosent av alle innbyggere over 16 år nå har fått minst én dose med koronavaksine.

Island opplever økt smittespredning, og myndighetene frykter at den mer smittsomme deltavarianten av viruset skal få fotfeste.

Den siste tiden har det daglig vært registrert flere titall nye smittetilfeller, og det er et betydelig antall i et land med bare 360.000 innbyggere.

(©NTB)