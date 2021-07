Tysk uenighet om tiltak for uvaksinerte

utenriks

Dersom deltavarianten av viruset sprer seg i Tyskland i ukene og månedene som kommer, kan det bli aktuelt å nekte uvaksinerte adgang til barer og andre steder der mennesker omgås, sier Angela Merkels stabssjef Helge Braun til Bild am Sonntag.

– Dersom vi får en høy infeksjonsrate til tross for testprosedyrene våre, vil uvaksinerte måtte redusere sin kontakt med andre, sier han.

– Det betyr at visse steder som restauranter, kinoer og idrettsanlegg ikke lenger vil være tilgjengelig for uvaksinerte, selv ikke for dem som er testet. Risikoen for alle andre vil være for høy, sier Braun, som selv er lege.

Uenig om obligatorisk vaksinering

Men Armin Laschet fra CDU, som håper å etterfølge Angela Merkel som statsminister etter høstens valg, sier han er uenig i obligatorisk vaksinering og begrensninger for uvaksinerte.

– Jeg har ikke troen på obligatorisk vaksinering, og jeg tror ikke det hjelper å legge indirekte press på folk om å bli vaksinert, sa han til kringkasteren ZDF.

Ifølge Laschet bør prioriteringen vøre å overbevise flest mulig om å ville ta vaksinen selv, men understrekte at han syntes det er riktig at folk enten må være vaksinert, ha testet negativt for covid-19 eller hatt sykdommen, for å kunne gjøre visse ting i samfunnet.

Leder for de tyske sosialdemokratene Rolf Mützenich kritiserte også Braun, og sa han ikke ville «endre enkeltmenneskers posisjon til vaksinering med trusler».

– Lovlig å sette grenser for uvaksinerte

Braun på sin side mener restriksjoner for uvaksinerte er den eneste måten å unngå en ny nedstenging av Tyskland, og argumenterte at slike restriksjoner er lovlig siden «staten har plikt til å beskytte innbyggernes helse».

– Dette inkluderer helsevesenet, som til vinteren, ikke lenger vil måtte utsette kreft- og leddoperasjoner for å behandle koronapasienter. Og det inkluderer beskyttelse av dem som er vaksinert, sa han.

Lignende restriksjoner av uvaksinerte har blitt innført i nabolandet Frankrike og ferieparadiset Hellas, hvor det har vært store demonstrasjoner.

Rundt 60 prosent av den tyske befolkningen har fått minst en vaksinedose, mens under 50 prosent regnes som fullvaksinerte.

