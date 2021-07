Politimann fryktet for livet under stormingen av Kongressen

utenriks

Aquilino Gonell fortalte om situasjonen tirsdag under starten av kongressgranskingen av stormingen. Han sammenlignet angrepet med en beleiring i middelalderen og beskrev hvor hardt politiet jobbet for å holde folkemengden borte.

– Det er slik jeg kommer til å dø, mens jeg forsvarer inngangen, sa Gonell at han tenkte på det tidspunktet.

Han fortalte at han følte at han ikke kunne puste da folkemengden presset på for å ta seg inn i bygningen.

Michael Fanone, en politimann som ble sendt til stedet under tumultene, sa han ble tatt tak i og slått av opprørere, som også kalte ham en forræder.

Han sendte en tydelig melding i retning av de republikanske politikerne som har boikottet granskingen og trukket seg fra høringen.

– Jeg følte jeg dro til helvete og tilbake for å beskytte dem og folkene i dette rommet, sa Fanone.

På ett tidspunkt slo han hånden i bordet.

– Altfor mange forteller meg at helvete ikke eksisterer eller at helvete ikke egentlig var så ille. Likegyldigheten som man viser mine kolleger, er skammelig, sa politimannen.

Til sammen fem personer mistet livet da tusenvis av Trump-tilhengere stormet kongressbygningen i USAs hovedstad Washington 6. januar.

