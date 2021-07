Tusenvis av forskere slår igjen alarm om verdens helsetilstand

utenriks

Forskerne, som er del av gruppen på mer enn 14.000 forskere som har skrevet under på at verden står overfor en klimakrise, sier at verdens ledere konsekvent har mislyktes i å håndtere årsaken til klimaendringene: «overutnyttelse av jorden».

Det haster mer enn noen gang å beskytte livet på jorden, påpeker forskerne i en artikkel publisert i tidsskriftet BioScience onsdag.

Siden en lignende vurdering i 2019 har det vært «en usedvanlig stor økning» i klimarelaterte katastrofer, påpeker forskerne. De viser blant annet til flommer i Sør-Amerika og Sørøst-Asia, hetebølger og skogbranner i Australia og USA og ødeleggende sykloner i Afrika og Asia.

Av 31 vitale tegn, som måler helsetilstanden til planeten og inkluderer utslipp av klimagasser, tykkelsen på isbreer, utbredelsen av sjøis og avskoging, fant forskerne at 18 satte nye nedslående rekorder.

