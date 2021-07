Stor smittespredning på greske turistøyer

utenriks

Oppgraderingen av smitterisikonivået gjelder blant annet for populære reisemål som Mykonos, Santorini og Rhodos, viser ECDCs kart.

Hellas håpet å kunne lokke turister tilbake etter tapsåret 2020. Trass gode besøkstall i juni, er det usikkert hvordan resten av sesongen blir.

– Vi venter og ser hvordan markedet vil reagere, sier Manolis Markopoulos, styreleder for hotellbransjeorganisasjonen på Rhodos, etter ECDCs kunngjøring.

Smittevernbyrået satte torsdag strengere reiseråd for 41 områder i EU. De mørkerøde områdene indikerer området med svært høyt smittetrykk. Ordningen brukes for å hjelpe EU-landene og Norge i å bestemme hvilke regler for testing og karantene som til enhver tid gjelder.

I forrige uke ble smittesituasjonen for Kreta, den største øya i Hellas, stemplet som mørkerød.

