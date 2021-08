100-årig fangevokter for retten i Tyskland

utenriks

100-åringen er tiltalt for ha medvirket til 3.500 drap i de tre årene han var fangevokter i Sachsenhausen rett utenfor Berlin, skriver Bild am Sonntag ifølge Reuters.

Han var fangevokter fra januar 1942 til februar 1945 da han var i 20-årene. Dommeren i saken, Frank Stark, regner med at mannen kan møte i retten i et par timer hver dag.

Rundt 200.000 mennesker var fanger i Sachsenhausen i løpet av krigen, og 20.000 av dem ble drept.

Mannen er langt fra den eneste som de siste årene er stilt for retten for forbrytelser under krigen. En dom i 2011 mot en fangevokter i Sobibor banet veien for at man kunne tiltales bare for å ha arbeidet i konsentrasjonsleirer.

Blant annet ble den tidligere SS-soldaten Oskar Gröning, som var bokholder i Auschwitz-Birkenau, i 2015 kjent medskyldig i drap på 300.000 mennesker.

Han erkjente at han hadde vært til stede ved to tilfeller der jøder ble drept, men sa han ikke hadde vært med på drapene. Han ble likevel dømt til fire års fengsel, men døde før soningen startet, 96 år gammel.

Den tyske Forbundsdagen vedtok i 1979 å oppheve foreldelsesfristen for drap som opprinnelig var på 20 år. Det gjorde det mulig å oppspore krigsforbrytere og stille dem for retten.

I alt ble 6 millioner jøder drept i de tyske konsentrasjonsleirene, i tillegg til hundretusener av romfolk, homofile og politiske fanger.

