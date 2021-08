utenriks

Helsesjef i Lazio-regionen, Alessio D'Amato, sier at et veldig kraftig hackerangrep startet like etter midnatt natt til søndag, og at det søndag kveld fortsatt ikke var mulig å bestille vaksinetime.

Myndighetene opplyser at alle som hadde avtale søndag, ville få sine vaksiner som planlagt, men at det blir forsinkelser.

Rundt 70 prosent av innbyggerne over tolv år i Lazio-regionen, der Roma ligger, har fått en vaksinedose.

