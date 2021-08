Tyskland planlegger tredje vaksinedose til risikogruppene

utenriks

Helseminister Jens Spahn og Tysklands 16 regionale helseministere ventes å vedta en ny vaksineplan mandag.

Ifølge et utkast AFP har sett, vil det bli gitt en tredje dose, en såkalt oppfriskningsdose. I dokumentet heter det at studier viser at beskyttelsen avtar med tiden, noe som utsetter sårbare personer for risiko ved smitte.

Samtidig vil myndighetene oppfordre også barn og unge mellom tolv og sytten år til å ta vaksinen, og dermed gå lenger enn retningslinjene til fagmyndighetene i landet.

Like over 52 prosent av den tyske befolkningen er fullvaksinert.

