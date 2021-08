Amazon-krav om munnbind for ansatte

utenriks

Munnbindpåbudet gjelder Amazon-ansatte i hele landet og innføres mandag som svar på spredningen av koronaviruset i USA, samt retningslinjer fra offentlige helsemyndigheter og selskapets egne helseeksperter, opplyser Amazon.

En rekke andre store selskaper, blant dem Walmart og Target, har også innført munnbindpåbud for sine ansatte i USA.

Så langt har ikke Amazon krevd at de ansatte må være vaksinert. Disney og Walmart har innført vaksinepåbud for sine ansatte, mens Microsoft, Google og Facebook krever vaksinebevis for både ansatte og besøkende til sine kontor.

(©NTB)