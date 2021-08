Biontech-sjef: Ingen grunn til å tilpasse vaksinen til nye koronavarianter

utenriks

– Det er fullt mulig at det i løpet av de neste seks til tolv månedene vil dukke opp flere varianter som vil kreve tilpasning av vaksinen. Men for øyeblikket er det ikke tilfelle, sa Ugur Sahin til pressen mandag da tyske Biontech la fram sitt kvartalsresultat.

Flere rike land planlegger å tilby eldre og personer i risikogrupper en tredje dose av den opprinnelige vaksinen, og Biontech mener i likhet med partneren Pfizer at det er tilstrekkelig.

Biontech melder om en kraftig økning i både omsetning og overskudd som langt overskred analytikernes forventninger.

I andre kvartal økte nettofortjenesten til nesten 2,8 milliarder euro, drøyt 29 milliarder kroner, sammenlignet med et tap på 88,3 millioner euro i samme periode i fjor. Analytikere hadde på forhånd regnet med en nettofortjeneste på drøyt 2 milliarder euro i andre kvartal.

I samme periode hadde Biontech en omsetning på 5,3 milliarder euro (drøyt 55 milliarder kroner), sammenlignet med 41,7 millioner euro i andre kvartal i fjor.

Biontech-Pfizer har sendt over 1 milliard doser av sin koronavaksine til over 100 land og territorier rundt om i verden. Selskapene forventer at den årlige produksjonskapasiteten når 3 milliarder doser innen året er omme, før den øker til 4 milliarder i 2022.

