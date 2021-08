En halv million vaksinert på en dag i Tunisia

utenriks

Køene var lange da myndighetene tilbød drop-in-vaksinasjon til alle over 40 år på 300 steder rundt om i landet. Over en halv million doser var likevel ikke i nærheten av målet om én million sprøytestikk.

Tunisia har mottatt over seks millioner vaksinedoser fra vestlige og arabiske land for å bekjempe koronapandemien. Det er like mange doser på vei, sa president Kaïs Saied torsdag.

I sluttet av juli avsatte Saied landets regjering og stengte nasjonalforsamlingen, blant annet med henvisning til at parlamentet ikke hadde klart å håndtere koronakrisen. Målet er nå å få vaksinert halvparten av landets tolv millioner innbyggere med én dose innen midten av oktober.

Tunisia har vært hardt rammet av pandemien og har hatt de høyeste registrerte dødstallene i Afrika og den arabiske verden. Intensivavdelingene og akuttmottakene er overfylte, og leger har advart om at de er utslitte og at det er mangel på oksygen.

Verdens helseorganisasjon WHO sa nylig at landet kan ha nådd toppen av den siste smittebølgen, men at det må få fortgang i vaksinasjonsarbeidet.

Søndag ble det registrert 2.546 nye smittede, og totalt har det nordafrikanske landet rapportert drøyt 610.000 tilfeller og nesten 21.000 dødsfall.

