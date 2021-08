FN: Minst 27 barn drept og over 130 såret i Afghanistan på tre døgn

utenriks

Minst 136 barn er i tillegg såret i løpet av de siste 72 timene, opplyste FN-organisasjonen mandag.

Verst er det i Kandahar-provinsen sør i landet, der 20 barn er drept og 130 såret. De andre barna ble drept og såret i provinsene Khost og Paktia.

– Grusomhetene blir verre mens dagen går. Dette er ikke tall. Hvert eneste dødsfall og hvert eneste tilfelle av fysisk lidelse er en personlig tragedie, sier Unicefs representant i Afghanistan, Hervé Ludovic.

Han uttrykker sjokk over den raske opptrappingen og de grove overgrepene som barn i Afghanistan blir utsatt for, og er også dypt bekymret over meldinger om at barn i økende grad blir rekruttert av væpnede grupper.

Dypt traumatisert

– Mange andre gutter og jenter er dypt traumatisert ved at de er vitner til grusomheter som blir begått mot familienes deres og andre i lokalsamfunnene, heter det i uttalelsen fra Ludovic.

Taliban er på kraftig frammarsj i Afghanistan og har siden fredag tatt kontroll over seks provinshovedsteder. Det skjer samtidig som de utenlandske soldatene er i ferd med å fullføre sin tilbaketrekking, nesten 20 år etter invasjonen som styrtet Taliban fra makten.

Den siste måneden har over 1.000 sivile blitt drept i krigen.

Flykter til Iran

Også FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er dypt bekymret for den raske opptrappingen i Afghanistan. I helgen har nesten 200 afghanske flyktninger blitt tvunget til å ta seg over grensen til Iran som følge av harde kamper i Nimruz-provinsen sørvest i landet.

UNHCR mener at mange flere kan være fanget mellom kamphandlinger slik at de ikke kommer seg noen vei. FN-organisasjonen har bedt Iran holde grenseovergangen Milak åpen som følge av at den humanitære situasjonen i Afghanistan forverres. Hvis grensen stenges, kan tusenvis av liv være i fare, skriver UNHCR i en pressemelding.

Siden begynnelsen av 2021 har nesten 400.000 afghanere blitt internt fordrevet i landet.

(©NTB)