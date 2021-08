Ingen terrormistanke etter at prest ble drept i Frankrike

utenriks

Den mistenkte hadde fått innkvartering hos misjonsordenen Montfortains og han skal ha kjent presten. Mannen er identisk med rwanderen som i fjor ble pågrepet for å ha tent på katedralen i Nantes øst i landet etter å ha jobbet der som frivillig.

Den 60 år gamle presten ble funnet på et rom i det religiøse bofellesskapet i byen Saint-Laurent-sur-Sevre.

Den antatte gjerningsmannen, en 40-åring født i Rwanda, meldte seg på en politistasjon i byen mandag morgen og sa han hadde drept en prest, skriver France Bleu.

Mannen skal deretter ha gitt politiet nøkkelen til rommet der den døde presten ble funnet. Ifølge en ikke navngitt kilde med kjennskap til etterforskningen hadde presten for flere måneder siden ønsket 40-åringen velkommen til det religiøse samfunnet. Han fikk i sommer behandling på et psykiatrisk sykehus i en måneds tid, men forlot sykehuset i slutten av juli. Kilden sier at mannen er blitt innlagt på sykehus igjen.

Innenriksminister Gerald Darmanin beskriver drapet som «tragisk».

(©NTB)