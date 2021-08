Kamp mot flammene på gresk øy for sjuende dag på rad

utenriks

Mandag var det sjuende dag på rad at brannmannskap kjempet for å hindre at brannene fører til enda mer ødeleggelse på øya. Brannslukkingen foregår i kvelende røyk og svært høye temperaturer.

Ifølge greske myndigheter er det forsterkninger på vei til øya. Både Russland og Tyrkia har lovet å bidra.

Mange av de andre brannene som har herjet Hellas de to siste ukene, har enten avtatt eller blitt stabilisert, men på Evvia har brannene fått næring av vinden og det skogkledde landskapet.

Evvia ligger like øst for Aten og er den nest største øya i Hellas etter Kreta.

