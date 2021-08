Kjent russisk menneskerettsforkjemper er død

utenriks

Biologen Kovaljov var et ledende medlem av demokratibevegelsen under sovjettiden, noe han havnet i arbeidsleir for.

Etter at Sovjetunionens gikk i oppløsning ble han i 1994 utnevnt til formann for president Boris Jeltsins menneskerettskommisjon, men han fikk sparken etter å ha kritisert landets krigføring i Tsjetsjenia.

Kovaljov advarte også mot følgene for demokratiet da den tidligere KGB-agenten Vladimir Putin kom til makten i 2000.

Den russiske menneskerettsgruppen Memorial, som han en gang ledet, hyller Kovaljov som en utrettelig forkjemper for menneskerettigheter, «både i krig og fred, i politikken og i dagliglivet.»

Ifølge sønnen Ivan Kovaljov døde han i sitt hjem mandag morgen.

