Studie: Lignende bivirkninger ved tredje vaksinedose i Israel

Israel har i om lag ti dager vaksinert landets borgere over 60 år for tredje gang for å bremse spredningen av deltavarianten av koronaviruset.

Landet er det første til å gjøre det, og helsemyndighetene opplyser at det per søndag er gitt en tredje dose av vaksinen til Pfizer og Biontech til over 240.000 personer, melder Reuters.

Effekten følges nøye av andre land, blant andre USA. Foreløpige resultater viser at bivirkningene er omtrent de samme som ved andre vaksinedose.

Om lag 4.500 som fikk vaksinen for tredje gang mellom 30. juli og 1. august, har deltatt i undersøkelsen.

I alt 88 prosent av deltakerne svarte at de i dagene etter vaksinasjonen følte like eller mindre bivirkninger enn ved andre dose. Den mest vanlige bivirkningen, som oppsto hos 31 prosent av de spurte, var ømhet ved stikkstedet.

Omtrent 0,4 prosent svarte at de hadde hatt pusteproblemer, mens 1 prosent oppsøkte lege på grunn av én eller flere bivirkninger.

