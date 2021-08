EU-ambassadører vil ha slutt på tvangsretur til Afghanistan

utenriks

Ambassadørene viser i en felles uttalelse til den kritiske sikkerhetssituasjonen i landet, der Taliban har vært på frammarsj siden USA og Nato trakk sine styrker ut.

Sett i lys av den forverrede konflikten, den vanskelige sikkerhets- og menneskerettssituasjonen og mangelen på trygge områder i landet, ber ambassadørene derfor om midlertidig stans i tvangsretur av afghanere.

Afghanske myndigheter ba nylig EU og andre europeiske land om å stanse slik tvangsretur i tre måneder fra juli.

Åtte EU-land har fortsatt åpne ambassader i Kabul, blant dem Tyskland, og alle har undertegnet uttalelsen.

Likevel mener den tyske regjeringen i Berlin at tvangsreturene kan fortsette. Tyskland er ett av seks EU-land som har skrevet et brev til unionen der de ber om at EU-landene får fortsette tvangsreturene til Afghanistan.

Danmark, Østerrike, Belgia, Tyskland, Hellas og Nederland har skrevet under på brevet, opplyser Belgias innvandringsminister Sammy Mahdi.

