Epsteins ofre har fått nesten 125 millioner dollar i erstatning

Erstatningsprogrammet The Epstein Victims’ Compensation Program opplyste mandag at det mottok 225 krav, over doblet så mange som forventet. Utbetalingene er gjort ved hjelp av penger fra Epsteins dødsbo, som for to år siden ble verdsatt til over 600 millioner dollar.

Epstein ble funnet død på en fengselscelle på Manhattan i august 2019. Det ble senere fastslått at han hadde tatt sitt eget liv. Han var da siktet for menneskehandel og misbruk av mindreårige, og ventet på at rettssaken mot ham skulle komme opp.

I bytte mot å få utbetalt erstatning gikk ofrene med på å ikke gå til sak mot Epsteins dødsbo eller hans tidligere ansatte.

