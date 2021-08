Medier: Merkel vil ta betalt for koronatester

utenriks

Statsminister Angela Merkel og de tyske forbundsstatene er tirsdag i møte om koronastrategien framover, og ifølge Bild og kringkasteren RND vil de der vedta at koronatester skal koste penger fra 11. oktober.

Samtidig vil det bli krav om en negativ test for uvaksinerte som for eksempel vil en tur på restaurant. Det får kritikerne til å hevde at vedtaket om at koronatester skal koste penger, er en ekstra straff til dem som ikke tar en koronavaksine.

Rundt 63 prosent av tyskerne har fått første vaksinedose, mens 55 prosent er fullvaksinerte.

