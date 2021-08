New Yorks guvernør går av etter anklager om seksuell trakassering

utenriks

Cuomo kunngjorde tirsdag på direktesendt TV at han går av som guvernør. Det gjør han etter å ha vært under hardt press fra sitt eget parti, Demokratene.

– Jeg tror at slik situasjonen er nå, er det beste jeg kan gjøre å tre til side, sier Cuomo. Han vil gå av om to uker, legger han til.

Cuomo understreket igjen at han ikke mener han har tråkket over noen grenser, til tross for flere anklager om upassende oppførsel. Anklagene mot ham har vært politisk motivert, framholdt Cuomo.

Han sier at han ikke har forstått hvor grensene har gått i æraen etter metoo.

– Jeg klemmer og kysser mennesker helt uformelt, og det har jeg gjort hele livet mitt. Det er slik jeg har vært så lenge jeg kan huske. I mitt hode har jeg aldri tråkket over en grense. Jeg forsto ikke hvor de nye grensene gikk, sier Cuomo.

Historisk kvinne overtar

Kathy Hochul, som i dag er viseguvernør, tar over jobben og blir den første kvinnen i denne stillingen i New Yorks historie. 62-åringen er i likhet med Cuomo demokrat, og innvalgt til delstatsforsamlingen fra Buffalo.

Hun har gått ut med støtte til Cuomo-anklagerne.

– Jeg tror på disse modige kvinnene, har hun uttalt og lagt til at Cuomos handlinger var frastøtende og ulovlige.

Både president Joe Biden og Nancy Pelosi, lederen av Representantenes hus, tok i forrige uke til orde for at Cuomo må gå av. De er begge partifeller av Cuomo, som har vært guvernør i New York siden 2011.

Presset tiltok i forrige uke, da det i en rapport fra en fem måneder lang gransking ble hevdet at han har seksuelt trakassert flere kvinner.

Anklagene ble gransket

Granskingen ble utført av to advokater, som snakket med 179 personer, og kom etter at flere kvinner rettet anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel mot guvernøren tidligere i år.

64 år gamle Cuomo har avvist å ha berørt noen på upassende vis, men han sa tidlig at han beklaget hvis oppførselen hans ble misforstått som flørting.

Minst elleve kvinner har kommet med anklager mot Cuomo, ifølge New York Times. Han har selv omtalt flere av anklagene som falske.

Ifølge advokatene som har gransket påstandene, utsatte Cuomo kvinner for upassende kyss, tok dem på brystene eller rumpa, kom med upassende bemerkninger om kvinners utseende og sexliv og skapte et fryktmiljø på arbeidsplassen.

Svært populær

Anklagene førte til et spektakulært fall for Cuomo, som var en populær guvernør som ble hyllet for måten han håndterte koronakrisen på i New York, og hvordan han sto opp mot Donald Trump.

Cuomo har fremstilt seg selv som en progressiv demokrat, en som får ting gjort. Han har vært guvernør siden 2011. Blant de viktigste gjennomslagene han har fått i New York, er at delstaten åpnet for homofilt ekteskap, økte minstelønna og gjennomførte store infrastrukturprosjekter.

Samtidig var han en forkjemper for metoo-bevegelsen, og omringet av kvinnesaksaktivister. Cuomo undertegnet flere lover som beskytter kvinner mot seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Flere anså ham som en mulig framtidig presidentkandidat, og det var ventet at Cuomo ville stille til gjenvalg i 2022.

Nå går han i stedet av, vel vitende om at han risikerer en kriminell straffesak mot seg.