Tyskland krever mer negative tester og vil ta betalt for testene

utenriks

Statsminister Angela Merkel og de tyske forbundsstatene vedtok i et møte om koronastrategien tirsdag at de som ikke er vaksinert eller har hatt covid-19, må framvise negativ test i langt flere tilfeller enn nå.

Blant annet skal det kreves negativ test for å komme inn på restaurant, sykehus, eldrehjem, frisør, treningsstudio, idrettssentre og svømmebasseng. For overnatting skal det kreves test på forhånd, og deretter test to ganger i uka.

Samtidig skal koronatester ikke lenger være gratis. Fra oktober skal de koste penger.

Dette gjøres for å få flere til å vaksinere seg ettersom farten i vaksineringen har gått ned den siste tiden, samtidig som Tyskland frykter en fjerde smittebølge på grunn av deltavarianten.

Merkel oppfordret etter møtet alle til å vaksinere seg og gjorde det klart at det er nok vaksiner tilgjengelig til hele befolkningen.

I øyeblikket har 63 prosent av alle tyskere fått første dose og 55 prosent er fullvaksinert, men det er frykt for at Tyskland ikke når målet om minst 70-80 prosent vaksinerte.

Kritikere mener at kravet om negative tester som ikke lenger er gratis, er en straff til dem som ikke vil ta vaksine.

Men Bayerns guvernør Markus Söder sier det ikke er riktig å kreve at de som er vaksinert, skal betale for uvaksinerte tester gjennom skatten, og heller ikke at vaksinerte skal rammes om det blir nødvendig med nye nedstengninger.

(©NTB)