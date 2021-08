Ny smittetopp i Sør-Korea

utenriks

Til tross for at det ble innført strenge restriksjoner for mer enn en måned siden, har landet slitt med å holde nede spredningen av deltavarianten, som er mer smittsom enn den opprinnelige alfavarianten av viruset.

I starten skjedde smittespredningen primært i området rundt hovedstaden Seoul, men nå er mer enn halvparten av de nye smittetilfellene utenfor hovedstadsområdet. Særlig på feriesteder, der myndighetene bekymrer seg for at folk i mindre grad etterlever rådene, øker smitten. Alle som kommer tilbake fra ferier, oppfordres nå til å teste seg før de er tilbake på jobb.

42 prosent av landets befolkning har fått minst én dose med koronavaksine. Målet er at andelen skal bli minst 70 prosent i september, skriver Reuters.

