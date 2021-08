Sør-Afrikas president forklarte seg om korrupsjonskultur

utenriks

En uavhengig gransking kom i 2014 fram til at Jacob Zuma urettmessig hadde beriket seg gjennom en statsfinansiert oppgradering av sitt private hjem. Han har senere betalt tilbake deler av beløpet.

Ramaphosa var fra 2014 til 2018 visepresident under Zuma, som også er tiltalt for svindel, korrupsjon og organisert pengeutpressing i forbindelse med kjøp av kampfly, patruljebåter og militært utstyr fra flere europeiske våpenprodusenter.

Rettssaken mot Zuma begynte i april 2018, men er siden utsatt en rekke ganger.

Hadde fem valg

Ramaphosa overtok som president etter at regjeringspartiet ANC i 2018 tvang Zuma til å gå av. Onsdag forklarte han seg for landets antikorrupsjonskommisjon.

– Jeg hadde fem valg: Gå av, ta et offentlig oppgjør, akseptere det og ta del, forholde meg taust, eller bli værende og kjempe imot, sa han.

Ramaphosa sa videre at han hadde valgt det siste.

– En avgang ville i betydelig grad ha hemmet min mulighet til å bidra til å få en slutt på korrupsjonen, sa han.

Zuma soner

Zuma har selv lekt katt og mus med anti-korrupsjonskommisjonen og forlot i 2019 i protest den eneste høringen han har møtt fram til.

I juni ble Zuma dømt til 15 måneders fengsel for å ha vist forakt for retten, ved å unnlate å stille til flere møter med kommisjonen. Han startet soningen noen uker senere.

Selv hevder Zuma å være utsatt for politisk forfølgelse og at anklagene om at han beriket seg er uriktige.

