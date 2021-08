Spiontiltalt canadier dømt til elleve års fengsel i Kina

utenriks

Spavor er «funnet skyldig i spionasje og i å på ulovlig vis ha delt statshemmeligheter. Han ble dømt til elleve år i fengsel», heter det i en uttalelse fra domstolen i byen Dandong.

Ifølge Bloomberg heter det videre at Spavor vil bli utvist, men at det er uklart om det vil skje før eller etter dommen er sonet.

Også Michael Kovrig, en tidligere canadisk diplomat, er tiltalt for lignende forhold. Sakene har ført til et svært anstrengt forhold mellom Canada og Kina. De har begge gått bak lukkede dører, og canadierne har uttrykt sterk bekymring over mangelen på innsyn.

Både Spavor og Kovrig ble pågrepet kort tid etter at den kinesiske Huawei-toppen Meng Wanzhou ble pågrepet i Canada i desember 2018, og canadiske myndigheter mener det er snakk om en gjengjeldelse.

Tirsdag avviste en kinesisk domstol anken til canadieren Robert Schellenberg, som er dømt til døden i en narkotikasak. Canada fordømmer også den dommen.

Schellenberg ble dømt i til fengsel i 2018 for smugling av narkotika. Han ble brått dømt på nytt i januar 2019, og dommen ble skjerpet til dødsstraff.

Det skjedde samtidig som kinesiske myndigheter prøvde å legge press på Canada for å løslate Meng Wanzhou. Hun ble pågrepet i Canada fordi USA hadde siktet henne for bedrageri og brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran.

