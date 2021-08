USA kritiserer britisk dommer for å ha stanset Assange-utlevering

utenriks

USA har anket kjennelsen dommer Vanessa Baraitser kom med i januar, og onsdag begynte ankesaken i britisk høyesterett.

Baraitser avviste begjæringen om utlevering ved blant annet å vise til at de tøffe soningsforholdene som ville vente Assange i USA, ville medføre en uakseptabel risiko for selvmord.

Uriktige opplysninger

Clair Dobbin, advokaten som representerer president Joe Bidens administrasjon, argumenterte med at Baraitsers kjennelse bygde på uriktige opplysninger om Assanges psykiske helse.

Hun anklaget også ett av ekspertvitnene, psykiatri-eksperten Michael Kopelman, for å ha villedet retten.

Ifølge Dobbin la Baraitser for lite vekt på ekspertvitnene som konkluderte med at det ikke var fare for at Assange ville ta sitt eget liv dersom han ble utlevert til USA.

Fikk medhold

Britisk høyesterett ga onsdag USA medhold i at Kopelmans rapport kan ha blitt tillagt for stor vekt, og at rapporten derfor kan tas med i grunnlaget når anken skal behandles i sin fulle bredde i oktober, skriver The Guardian.

USA har utstedt en omfattende tiltale i 18 punkter mot den i dag 50 år gamle Assange, som blant annet anklages for brudd på den amerikanske spionasjeloven.

Tiltalen er knyttet til at WikiLeaks i 2010 offentliggjorde 500.000 graderte dokumenter som avdekket lite flatterende sider ved USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

