Herat er landets tredje største by.

En AFP-journalist på stedet sier at Taliban ikke møtte noe motstand, mens en talsmann for opprørsgruppen skriver på Twitter at «fienden flyktet».

Flere titall kjøretøy, våpen og ammunisjon er nå overtatt av Taliban, ifølge talsmannen.

