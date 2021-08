Britiske soldater til Kabul for å hente ut britiske statsborgere

utenriks

Beskjeden kom like etter at USA hadde kunngjort et lignende tiltak for å hente ut ansatte ved den amerikanske ambassaden i Kabul.

– Jeg har godkjent utplasseringen av mer militært personell for å støtte den diplomatiske tilstedeværelsen i Kabul, hjelpe britiske statsborgere å forlate landet, og støtte relokaliseringen av tidligere afghansk personell som risikerte livene sine ved å tjenestegjøre sammen med oss, sier den britiske forsvarsministeren Ben Wallace torsdag kveld.

Ifølge BBC vil det bli utplassert rundt 600 britiske soldater i Kabul, men det skal kun være snakk om et kort oppdrag.

Beskjeden kom etter at Taliban tok kontroll over landets tredje største by, Herat, tidligere torsdag. Det er den ellevte provinshovedstaden som opprørsgruppen inntar på få dager.

