Studier: Moderna er mest effektive mot deltavarianten

En studie blant 50.000 pasienter på Mayo-klinikken i New York viste at Moderna-vaksinens effektivitet mot å bli smittet med deltavarianten var 76 prosent i juli. Ved inngangen av året var vaksinen 86 prosent effektiv mot virusvariantene som da var i omløp.

Pfizer/Biontech-vaksinens effektivitet falt på samme tid fra 76 prosent til 42 prosent, viser studien.

Begge de to vaksinene forhindrer alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse blant dem som smittes, men Mayo-studien konkluderer med at det kan bli nødvendig med en ekstra dose Moderna-vaksine for dem som alt er fullvaksinert.

