Fauci sier at man ennå ikke har konkludert med at en tredje dose er nødvendig for andre, slik som eldre, dersom beskyttelsen synker under et visst nivå.

Fauci sa også på torsdagens koronabrif at det er ventet at flere barn blir smittet etter hvert som deltaviruset sprer seg. Men det er ennå ikke klart om barn blir sykere av deltaviruset.

Sjefen for smittevernbyrået CDC, Rochelle Walensky, sier at den beste måten å beskytte sine uvaksinerte barn på, er å bli vaksinert selv.

