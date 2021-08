AP: Taliban har inntatt Afghanistans nest største by Kandahar

utenriks

Kildene, som vil være anonyme fordi byens fall ennå ikke er erkjent av regjeringen, sier til nyhetsbyrået at Kandahar falt torsdag kveld, og at de lokale styresmaktene greide å rømme byen med sitt følge og unnslippe med fly fra flyplassen.

Kandahar, som er hovedstad i provinsen med samme navn, var tidligere Taliban-bevegelsens hovedsete. Taliban hevder at de har tatt over byen, og en innbygger i byen forteller til AFP at regjeringsstyrkene ser ut til å ha trukket seg tilbake til et militæranlegg utenfor byen.

– Kandahar er fullstendig erobret, tvitrer en Taliban-talsmann.

Taliban har erobret store områder siden USA og Nato begynte tilbaketrekningen i mai og kontrollerer nå hovedstedene i 12 av landets 34 provinser.

Flere andre provinshovedsteder er beleiret og under angrep, blant dem Mazar-e-Sharif nord i landet.