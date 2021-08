FN-sjefen: Afghanistan spinner ut av kontroll

utenriks

FNs generalsekretær har de siste dagene fått de første meldingene om hvordan Taliban behandler kvinner og jenter i områdene de har erobret. Han kaller rapportene for forferdelige.

– Jeg er dypt urolig etter de første indikasjonene på at Taliban innfører strenge restriksjoner på menneskerettighetene i områdene de har kontroll over, spesielt rettet mot kvinner og journalister, sier Guterres.

– Det er spesielt forferdelig og hjerteskjærende å se rapporter om hvordan de hardt tilkjempede rettighetene til afghanske jenter og kvinner blir revet vekk, føyer han til.

Må stanse krigen nå

Guterres ber både Taliban og andre parter i krigen om å stanse kamphandlingene øyeblikkelig.

– Dette er tiden for å stanse offensiven. Dette er tiden for å starte seriøse forhandlinger. Dette er tiden for å unngå en langvarig borgerkrig eller Afghanistans isolasjon, sier Guterres i en uttalelse fredag.

Taliban har i løpet av få dager tatt kontroll over rundt halvparten av landets 34 provinshovedsteder. Torsdag og fredag falt Herat og Kandahar, landets to største byer etter hovedstaden Kabul. Det gjorde også Helmand i Helmand-provinsen, som for få år siden var åsted for noen av de blodigste kampene mellom Taliban og Nato-styrker fra blant annet USA, Storbritannia og Danmark.

Gruppa har også inntatt byen Pul-e Alam, som ligger kun 70 kilometer fra Kabul.

– Blodbad i byene

Guterres minner om at krigens parter har plikt til å gjøre alt de kan for å beskytte sivile, og at angrep på sivile er brudd på folkeretten og utgjør en krigsforbrytelse.

Han viser til at minst 241.000 mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine, og at over 1.000 mennesker er drept eller såret i angrep mot tilfeldige sivile i provinsene Helmand, Kandahar og Herat på bare en måned.

– Kampene mellom Taliban og afghanske sikkerhetstrykker i urbane områder fører til enorme skader, fastslår han.

– Sykehusene er overfylte. Forsyninger med mat og medisiner minsker. Veier, bruer, skoler, klinikker og annen kritisk infrastruktur blir ødelagt. Hver dag rammer konflikten enda flere kvinner og barn. At krigen fortsetter i byområder, vil bety at blodbadet fortsetter, og de sivile betaler den høyeste prisen, sier Guterres.

