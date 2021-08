Grammy-vinner Nanci Griffith er død

utenriks

Griffith debuterte i 1978, og hun har gjennom årene jobbet tett sammen med flere andre artister, som Lyle Lovett og Emmylou Harris.

Musikken hennes har vært i grenselandet mellom folk, pop og country.

Fredag kom meldingen om at hun er død, men uten at det ble oppgitt noen årsak.

– Det var Nancis ønske at det ikke skulle komme noen formell uttalelse eller pressemelding i uken etter hennes bortgang, skriver Gold Mountain Entertainment.

I 1994 vant hun Grammy for beste samtidsalbum i folk for albumet «Other Voices, Other Rooms».

